Экспорт российского зерна с начала мая сократился на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Российского зернового союза.

Так, с 1 по 20 мая Россия отправила на экспорт 3,394 млн тонн зерна. Основным покупателем за этот период стал Египет, а вот Турция резко сократила закупки - до 127,4 тысячи тонн с 741 тысяч тонн в 2023 году.