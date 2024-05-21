Экспорт российского зерна с начала мая сократился на 18%

Экспорт российского зерна с начала мая сократился на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Российского зернового союза.

Так, с 1 по 20 мая Россия отправила на экспорт 3,394 млн тонн зерна. Основным покупателем за этот период стал Египет, а вот Турция резко сократила закупки - до 127,4 тысячи тонн с 741 тысяч тонн в 2023 году.

Глава Зернового союза заявил о дефиците качественных импортных семян в России

Сегодня Россия продает зерно на внутреннем рынке по самой низкой цене в мире, сейчас она составляет 120 долларов за тонну, заявил глава Зернового союза Аркадий Злочевский. Он отметил, что сегодня предложения пшеницы в мире столько, что шансов на просвет особо не видно, по крайне мере в этом сезоне. Пшеницы слишком много в мире, поэтому такие низкие цены на внутреннем рынке.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса заявил, что экспорт российского зерна в 2023-2024 сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) может составить до 65 млн тонн. По его словам, объем большой и логистика здесь имеет чрезвычайно большое значение, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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