Евросоюз продлил действие антироссийских санкций на год
Евросоюз продлил действие санкций против РФ, которые были введены в связи с вхождением в состав России ряда новых территорий, ещё на год. Теперь меры будут действовать до 24 февраля 2025 года. Решение опубликовано в официальном журнале ЕС.
В документе отмечается, что речь идёт о мерах, введённых в связи с «незаконным признанием, оккупацией или аннексией Российской Федерацией некоторых неподконтрольных правительству территорий Украины».
Россия считает Крым, а также ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области принадлежащими РФ. Эти территории вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших в марте 2014 года и 23-27 сентября 2022 года. Европейские страны считают эти регионы частью Украины.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель накануне сообщил, что предложит присвоить режиму санкций Евросоюза за нарушение прав человека имя российского оппозиционного политика Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru