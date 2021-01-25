Евросоюз призвали обеспечить первоочередную вакцинацию для выживших в Холокосте

«Я призываю европейских лидеров как можно скорее обеспечить выжившим в Холокосте доступ к безопасной и эффективной вакцинации в первоочередном порядке», - приводит пресс-служба слова президента ЕЕК.



Кантор добавил, что это долг общества «сделать так, чтобы они могли прожить свои последние годы достойно, без страха и в окружении своих близких».





