Евросоюз призвали обеспечить первоочередную вакцинацию для выживших в Холокосте
Президент Европеского еврейского конгресс (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор призвал страны Евросоюза обеспечить первоочередную вакцинацию для выживших в Холокосте. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба фонд «Всемирный форум памяти Холокоста» по итогам мероприятия, посвященного Международному дню памяти жертв Холокоста.
«Я призываю европейских лидеров как можно скорее обеспечить выжившим в Холокосте доступ к безопасной и эффективной вакцинации в первоочередном порядке», - приводит пресс-служба слова президента ЕЕК.
Кантор добавил, что это долг общества «сделать так, чтобы они могли прожить свои последние годы достойно, без страха и в окружении своих близких».
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