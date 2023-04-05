Евросоюз потратит более миллиарда евро на щит против кибератак

По его словам, предполагается, что созданный «киберщит» будет обнаруживать кибератаки в самом их начале.

Бретон уточнил, что в проект будут привлечены инвестиции, однако две трети профинансирует Европейский союз.

Ранее в российской Генпрокуратуре создали спецподразделение по защите от киберугроз, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

