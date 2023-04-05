Евросоюз потратит более миллиарда евро на щит против кибератак
5 апреля 202319:04
Более миллиарда евро будет направлено ЕС на создание «киберщита» от возросшего числа кибератак. Об этом заявил представитель Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон, сообщает газета Les Echos.
По его словам, предполагается, что созданный «киберщит» будет обнаруживать кибератаки в самом их начале.
Бретон уточнил, что в проект будут привлечены инвестиции, однако две трети профинансирует Европейский союз.
Ранее в российской Генпрокуратуре создали спецподразделение по защите от киберугроз, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru