Евросоюз потратил около полтриллиона евро на борьбу с энергокризисом
Страны Европейского союза потратили на противодействие последствиям энергетического кризиса 450 млрд евро за последний год, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на исследование Брюссельского института Брейгеля.
314 млрд евро было направлено на удержание роста цен на электричество, субсидии и сокращение налогов, которыми облагалось производство электроэнергии. Наибольшие потери из-за кризиса понесла Германия, которая потратила 100,2 млрд евро. За ней идет Италия с 59,2 млрд. Замыкает тройку Франция, которая истратила 53,6 млрд евро.
Европейский союз ждут трудные времена этой зимой из-за энергопоставок. Вашингтон не сможет помочь Евросоюзу пережить эту зиму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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