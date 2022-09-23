Евросоюз потратил около полтриллиона евро на борьбу с энергокризисом

Страны Европейского союза потратили на противодействие последствиям энергетического кризиса 450 млрд евро за последний год, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на исследование Брюссельского института Брейгеля.

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314 млрд евро было направлено на удержание роста цен на электричество, субсидии и сокращение налогов, которыми облагалось производство электроэнергии. Наибольшие потери из-за кризиса понесла Германия, которая потратила 100,2 млрд евро. За ней идет Италия с 59,2 млрд. Замыкает тройку Франция, которая истратила 53,6 млрд евро.

Европейский союз ждут трудные времена этой зимой из-за энергопоставок. Вашингтон не сможет помочь Евросоюзу пережить эту зиму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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