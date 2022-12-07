Евросоюз может создать свою армию в 2023 году
Страны, входящие в Европейский союз, в 2023 году примут решение о создании своих Вооруженных сил, следует из прогноза Saxo Bank «Шокирующие предсказания» на 2023 год.
Страны ЕС захотят создать свою армию до 2028 и выделят на это около 10 триллионов евро. Как считают аналитики, в Евросоюзе пойдут на такой шаг на фоне спецоперации России и роста популярности правых республиканцев в Соединенных Штатах. Банк отмечает, что Европе требуется «привести в порядок оборонительную позицию ЕС, поскольку она не может полагаться на все более непостоянный политический цикл США».
Также не исключается, что американские власти откажутся от старых обязательств перед Европой, что может произойти после заключения мира между Россией и Украиной.
Кроме того, из прогноза следует, что Индия, КНР и страны, входящие в ОПЕК+, а также ряд других государств могут выйти из Международного валютного фонда (МВФ) в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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