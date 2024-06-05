Казахстан заявил, что не поддерживает санкции против РФ, но будет их соблюдать
Казахстан не поддерживает политику санкций Запада против России, но будет ее соблюдать. Об этом заявил заместитель премьер-министра страны Серик Жумангарин, сообщает агентство КазТАГ.
Вице-премьер добавил, в Казахстане недовольны по поводу разрыва многих логистических и торговых цепочек и отметил, что их страна не является частью коалиции и не поддерживает одностороннюю санкционную политику, однако будет придерживаться ее в целях экономической выгоды.
Казахстан постоянно получает предупреждения о возможных мерах в отношении различных компаний. Жумангарин отметил, что страна активно ведет диалог с США и Евросоюзом, предпринимая предварительные меры, чтобы избежать попадания под санкции, передает RT.
По словам Жумангарина, в Казахстане маленькая экономика, и она не сможет выдержать санкционного давления. Он подчеркнул, что приоритетом в этом смысле являются местные предприятия, передает «Радиоточка НСН».
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