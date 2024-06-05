Казахстан заявил, что не поддерживает санкции против РФ, но будет их соблюдать

Казахстан не поддерживает политику санкций Запада против России, но будет ее соблюдать. Об этом заявил заместитель премьер-министра страны Серик Жумангарин, сообщает агентство КазТАГ.

Вице-премьер добавил, в Казахстане недовольны по поводу разрыва многих логистических и торговых цепочек и отметил, что их страна не является частью коалиции и не поддерживает одностороннюю санкционную политику, однако будет придерживаться ее в целях экономической выгоды.