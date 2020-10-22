Европейские страны отменяют ярмарки на Рождество из-за пандемии
В ряде стран Европы отменили традиционные рождественские ярмарки из-за второй волны пандемии COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс.
Как передает агентство, во Франции уже заявили об отмене одной из самых популярных национальных ярмарок в Страсбурге. По данным прошлого года, на ней побывали около двух миллионов человек. Отказались от проведения традиционного рождественского мероприятия и в Берлине: каждый декабрь ярмарка в столице Германии собирает около миллиона посетителей.
Также о готовящихся ограничениях в период Рождества заявил советник в области здравоохранения правительства Шотландии Джейсон Литч. Он призвал соотечественников готовиться к "цифровому Рождеству", в котором будет невозможно "собираться большими группами". Однако Литч добавил, что после снижения показателей жители страны смогут вновь отмечать праздник так, как хотят.
В Ирландии, чтобы избежать значительных ограничений в период рождественских каникул, ввели ряд мер для борьбы с распространением COVID уже сейчас. Правительство намерено приложить максимум усилий, чтобы нормализовать ситуацию в течение месяца.
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