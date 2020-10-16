Глава Евросовета считает «беспрецедентной» пандемию в Европе

Глава Европейского совета Шарль Мишель считает «беспрецедентной и очень серьёзной» складывающуюся ситуацию с коронавирусом на континенте. Об этом глава высшего политического органа ЕС заявил на встрече с представителями СМИ.

Мишель призвал Европу к большей координации своих усилий по противодействию пандемии. По его словам, речь в первую очередь идёт о тестировании на COVID-19 и разработке вакцины от новой инфекции.

Аналогичное мнение ранее высказала глава Еврокомиссии (исполнительного органа ЕС) Урсула фон дер Ляйен, отмечает RT. По её оценке, ситуация с распространением коронавируса в Европе становится всё более тревожной.

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ФОТО: pxhere.com
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