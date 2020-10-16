Глава Евросовета считает «беспрецедентной» пандемию в Европе
Глава Европейского совета Шарль Мишель считает «беспрецедентной и очень серьёзной» складывающуюся ситуацию с коронавирусом на континенте. Об этом глава высшего политического органа ЕС заявил на встрече с представителями СМИ.
Мишель призвал Европу к большей координации своих усилий по противодействию пандемии. По его словам, речь в первую очередь идёт о тестировании на COVID-19 и разработке вакцины от новой инфекции.
Аналогичное мнение ранее высказала глава Еврокомиссии (исполнительного органа ЕС) Урсула фон дер Ляйен, отмечает RT. По её оценке, ситуация с распространением коронавируса в Европе становится всё более тревожной.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 150 / сут.
Умерли
23 723+232 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+8 485 / сут.
- Суд отменил запрет на работу баров Берлина по ночам
- Гонконг ужесточил требования для въезда из России
- В КГБ Белоруссии заявили о готовящейся провокации
- Телеграм: Санкции ЕС смешные, а боевики Эрдогана нет
- Глава Евросовета считает «беспрецедентной» пандемию в Европе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru