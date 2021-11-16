Европе предрекли отключения электричества из-за нехватки газа

По словам главы одного из крупнейших транснациональных трейдеров, Европе может не хватить существующего топлива. «Мы не делаем запасы на зимний период, поэтому существует реальное беспокойство. Если зима будет холодной, в Европе могут появиться масштабные отключения электроэнергии», - передает слова Веера британское издание The Telegraph.

При этом на сегодняшний момент более 22 млн домохозяйств Великобритании используют газ, при этом 29% закупаемого топлива используется для производства электроэнергии. Из-за кратно поднявшихся мировых цен на газ ряд энергетических компаний страны уже не могут выполнить обязательства перед потребителями.



