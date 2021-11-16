Европе предрекли отключения электричества из-за нехватки газа

Нехватка газа в Европе может привести к дефициту электроэнергии. Об этом заявил глава трейдинговой компании Trafigura Джереми Веер.

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По словам главы одного из крупнейших транснациональных трейдеров, Европе может не хватить существующего топлива. «Мы не делаем запасы на зимний период, поэтому существует реальное беспокойство. Если зима будет холодной, в Европе могут появиться масштабные отключения электроэнергии», - передает слова Веера британское издание The Telegraph.

При этом на сегодняшний момент более 22 млн домохозяйств Великобритании используют газ, при этом 29% закупаемого топлива используется для производства электроэнергии. Из-за кратно поднявшихся мировых цен на газ ряд энергетических компаний страны уже не могут выполнить обязательства перед потребителями.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭлектричествоРоссийский ГазЕвропа
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