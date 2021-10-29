Европе предложили замену российскому газу
Евросоюзу предложили частично заменить российский газ азербайджанским, сообщает «РЕН ТВ».
Полностью отказаться от российского топлива ЕС не удастся. При этом предложено найти газ в других странах. Например, 33 процента спроса Болгарии можно удовлетворить с помощью поставок газа из Азербайджана. Его предложили поставлять по Южному газовому коридору, который может транспортировать около 10 миллиардов кубометров топлива в год.
Также газопровод планируют провести из Израиля. Его длина составит 2000 километров, он сможет перекрыть еще 20 миллиардов кубометров в год.
Напомним, цена фьючерсов на газ в Европе упала до $950 за тысячу кубометров.
27 октября «Газпром» по поручению Владимира Путина увеличил объёмы закачки топлива в европейские хранилища. Рынок отреагировал снижением цены.
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