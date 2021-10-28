Стоимость газа в Европе упала ниже $1000 после заявления Путина

Цена фьючерсов на газ в Европе упала до $950 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures в четверг, 28 октября.

27 октября «Газпром» по поручению Владимира Путина увеличил объёмы закачки топлива в европейские хранилища. Рынок отреагировал снижением цены: стоимость снизилась на 3% и составила $1014,8 за тысячу «кубов».