Стоимость газа в Европе упала ниже $1000 после заявления Путина
Цена фьючерсов на газ в Европе упала до $950 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures в четверг, 28 октября.
27 октября «Газпром» по поручению Владимира Путина увеличил объёмы закачки топлива в европейские хранилища. Рынок отреагировал снижением цены: стоимость снизилась на 3% и составила $1014,8 за тысячу «кубов».
В начале августа фьючерсы торговались ещё по $515 за тысячу кубометров, а к 6 октября цена поднялась до рекордных $1937. Нестабильная ситуация на рынке фьючерсов повышает стоимость электричества для жителей Европы.
Президент России уверен, что нехватка газа на рынке ЕС - результат экономической политики Еврокомиссии. Также Европа недополучила около восьми млрд кубометров топлива из США и Ближнего Востока. Газпром в то же время увеличил поставки на 11 млрд кубометров.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что причина газового кризиса – неудачная попытка европейских политиков перейти на альтернативные источники энергии.
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