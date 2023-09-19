Европарламент призвал Совет ЕС ввести санкции против Азербайджана
Депутаты Европарламента предложили Совету ЕС ввести ограничительные меры в отношении Азербайджана в связи с эскалацией в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕП.
В Европарламенте осудили операцию Баку в Нагорном Карабахе. Депутаты выразили обеспокоенность последствиями для мирного населения.
«Мы призываем Совет ЕС фундаментально пересмотреть отношения с Азербайджаном и рассмотреть вопрос о введении санкций против ответственных властей Азербайджана», - говорится в заявлении.
Депутаты потребовали от Баку немедленно прекратить боевые действия.
Очередная эскалация в Нагорном Карабахе произошла во вторник, 19 сентября. Войска Азербайджана обстреляли столицу непризнанной республики Степанакерт, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Великобритания поставит Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов
- У посольства РФ в Ереване начались стычки протестующих с полицией
- Европарламент призвал Совет ЕС ввести санкции против Азербайджана
- В Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога
- МИД Турции заявил, что Азербайджан был вынужден принимать меры по Карабаху
- Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание военно-промышленной комиссии
- Роспотребнадзор: вводить ограничения из-за COVID-19 пока не планируется
- Российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения Карабаха
- Шойгу: Отношения России и Ирана в оборонной сфере развиваются динамично
- Глава Минздрава РФ пересел с BMW на отечественный автомобиль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru