Европарламент призвал Совет ЕС ввести санкции против Азербайджана

Депутаты Европарламента предложили Совету ЕС ввести ограничительные меры в отношении Азербайджана в связи с эскалацией в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕП.

В ходе «операции» в Нагорном Карабахе погибли пять человек, 80 ранены

В Европарламенте осудили операцию Баку в Нагорном Карабахе. Депутаты выразили обеспокоенность последствиями для мирного населения.

«Мы призываем Совет ЕС фундаментально пересмотреть отношения с Азербайджаном и рассмотреть вопрос о введении санкций против ответственных властей Азербайджана», - говорится в заявлении.

Депутаты потребовали от Баку немедленно прекратить боевые действия.

Очередная эскалация в Нагорном Карабахе произошла во вторник, 19 сентября. Войска Азербайджана обстреляли столицу непризнанной республики Степанакерт, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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