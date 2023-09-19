В ходе «операции» в Нагорном Карабахе погибли пять человек, 80 ранены

В результате операции Азербайджана в Нагорном Карабахе 80 человек ранены, пять погибли. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава непризнанной республики.

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Отмечается, что из 80 пострадавших 15 являются мирными жителями. Указывается, что все они находятся в медицинских центрах. Подчеркивается, что среди раненых есть дети, пожилые люди и женщины.

Ранее, 19 сентября, Азербайджан начал в Нагорном Карабахе антитеррористическую операцию по «восстановлению конституционного строя». На этом фоне директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в интервью НСН заявил, что Пашинян может задействовать только дипломатические методы в качестве ответа на операцию Азербайджана, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Арменпресс/ скриншот с видео
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