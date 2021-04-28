Европарламент предложил отключить Россию от системы платежей SWIFT
Европарламент предложил отключить Россиию от системы платежей SWIFT, а также отказаться от нефти и газа, если Москва «продолжит агрессию на Украине». Об этом говорится в проекте резолюции.
Отмечается также, что Европарламент сожалеет о нынешнем уровне отношений между Евросоюзом и Россией. Ответственность за это возлагается на Москву, передает РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в России есть база для альтернативной SWIFT платежной системы.
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