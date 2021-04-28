Европарламент предложил отключить Россию от системы платежей SWIFT

Отмечается также, что Европарламент сожалеет о нынешнем уровне отношений между Евросоюзом и Россией. Ответственность за это возлагается на Москву, передает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в России есть база для альтернативной SWIFT платежной системы.



