Европарламент предложил отключить Россию от системы платежей SWIFT

Европарламент предложил отключить Россиию от системы платежей SWIFT, а также отказаться от нефти и газа, если Москва «продолжит агрессию на Украине». Об этом говорится в проекте резолюции.

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Отмечается также, что Европарламент сожалеет о нынешнем уровне отношений между Евросоюзом и Россией. Ответственность за это возлагается на Москву, передает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в России есть база для альтернативной SWIFT платежной системы.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Европарламент
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