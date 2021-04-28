Лавров рассказал о наличии аналога SWIFT в России

В России есть база для альтернативной SWIFT платежной системы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

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По мнению министра, в России существует база для создания аналога SWIFT. Лавров добавил, что правительство и Центробанк должны делать все для достижения независимости этой базы и обеспечить гарантию того, что никто не сможет нанести российской системе дополнительный ущерб.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин сказал, что в России могут сформировать альтернативу SWIFT на основе новых технологий. Он отметил, что развитие аналогов является реакцией на необходимость модернизации методов платежей с учетом достижений в цифровой сфере.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияМИД РФСергей Лавров
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