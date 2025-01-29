Европа вводит пошлины на сельхозпродукты из РФ и Белоруссии

Еврокомиссия вводит пошлины на некоторые сельскохозяйственные продукты и азотные удобрения из России и Белоруссии, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Весь сельхоз импорт из РФ будет облагаться тарифами Евросоюза после того, как Совет ЕС примет предложение Еврокомиссии. При этом пошлины ЕС на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из РФ не затронут российский экспорт в третьи страны через территорию объединения.

Ранее стало известно, что Евросоюз не поддержит президента США Дональда Трампа в ограничении российского экспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

