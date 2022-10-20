Европа резко увеличила импорт дизельного топлива
Азиатские и ближневосточные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) существенно увеличили поставки дизеля в Европу из-за дефицита топлива в Евросоюзе. В сентябре 2022 года экспорт дизеля из азиатских стран составил 306 тысяч баррелей в день, что близко к трехлетнему рекорду. Данные Vortexa приводит Bloomberg.
Зависимость ЕС от топливных поставок из Азии и Ближнего Востока сохранится в обозримом будущем, заявила ведущий аналитик Vortexa по рынкам Азии Серена Хуанг. В октябре компания ожидает дальнейший прирост поставок дизеля в европейский регион.
Дефицит дизельного топлива в Европе стал следствием массовых забастовок работников НПЗ, требующих повысить зарплату. Стачки привели к частичной остановке производства. Также нехватку топлива спровоцировала подготовка к нефтяному эмбарго против России. Дефицит дизеля ощутили на себе и США, из-за чего растут спрос и цены на мировом рынке.
Европа вынуждена покупать топливо у азиатских НПЗ с большой надбавкой. По данным PVM Oil Global, к 20 октября премия увеличилась до 60,5 доллара за тонну при среднем показателе в 2021 году 7,4 доллара за тонну.
Ранее стало известно, что британцы начали пересаживаться на велосипеды из-за экономии топлива. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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