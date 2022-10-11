Боррель: Благополучие ЕС базировалось на российской энергии

Благополучие Европейского союза базировали на дешевой российской энергии, сообщил на встрече с послами ЕС глава евродипломатии Жозеп Боррель.

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По его словам, в настоящее время надо искать источники энергии в Европе. Боррель отметил, что лучшая энергия та, что производится внутри ЕС. «Люди пока не осознают тот факт, что Россия и Китай уже не будут тем, чем были для развития нашей экономики, это требует ее серьезной реструктуризации», - отметил дипломат.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз окажет Украине дополнительную военную поддержку на фоне обострения украинского кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТопливоЕвросоюз
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