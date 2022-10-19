Британцы стали пересаживаться на велосипеды из-за экономии топлива
Количество британцев, выбравших в качестве средства передвижения велосипед, стало рекордным с начала 1960-х годов. Поводом к этому послужил высокий уровень цен на топливо. Об этом сообщило издание The Times.
Согласно статистике, около половины британских горожан пересели на велосипеды в целях экономии. Также газета The Guardian сообщала, что жители Великобритании из-за резкого роста цен на топливо стали воровать бензин с АЗС.
Ранее сообщалось, что во Франции каждая третья автозаправочная станция столкнулась с дефицитом топлива. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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