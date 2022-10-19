Британцы стали пересаживаться на велосипеды из-за экономии топлива

Согласно статистике, около половины британских горожан пересели на велосипеды в целях экономии. Также газета The Guardian сообщала, что жители Великобритании из-за резкого роста цен на топливо стали воровать бензин с АЗС.

Ранее сообщалось, что во Франции каждая третья автозаправочная станция столкнулась с дефицитом топлива. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

