Еврокомиссия: Запад дорого заплатил за свободу от энергоресурсов России
Отказ от энергоресурсов России дорого обошелся странам Запада, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Импорт газа из России сократился примерно на 75%. Теперь мы получаем оттуда только 3% нефти и совсем не используем уголь», — заявила она. Председатель ЕК назвала сложившуюся ситуацию критической.
Это связано с тем, что домохозяйства и предприятия из-за отказа от российских энергоресурсов столкнулись с высокими ценами на электроэнергию. Это также ведет к закрытию предприятий и падению производства.
Европейские чиновники рассматривают возможность возобновления продажи трубопроводного газа из России Евросоюзу в рамках потенциального урегулирования украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Еврокомиссия: Запад дорого заплатил за свободу от энергоресурсов России
- «Рыбарь»: ВСУ готовят массированный удар по югу России
- Госдеп США: Украина оказалась отброшенной на 100 лет назад
- СМИ: Обвинения против Diddy расширили после появления новых пострадавших
- СМИ: Найдены бортовые самописцы разбившегося в Вашингтоне самолета
- В Анталье закрыли 50 отелей после смертельного пожара
- Трамп: Пилоты разбившегося вертолета должны были видеть самолет
- СМИ: КНР строит военный командный центр в десять раз больше Пентагона
- В Чехии призвали повторить блокаду Ленинграда
- Трамп заявил, что контакты с лидерами России и Китая идут хорошо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru