«Импорт газа из России сократился примерно на 75%. Теперь мы получаем оттуда только 3% нефти и совсем не используем уголь», — заявила она. Председатель ЕК назвала сложившуюся ситуацию критической.

Это связано с тем, что домохозяйства и предприятия из-за отказа от российских энергоресурсов столкнулись с высокими ценами на электроэнергию. Это также ведет к закрытию предприятий и падению производства.

Европейские чиновники рассматривают возможность возобновления продажи трубопроводного газа из России Евросоюзу в рамках потенциального урегулирования украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

