Еврокомиссия: Запад дорого заплатил за свободу от энергоресурсов России

Отказ от энергоресурсов России дорого обошелся странам Запада, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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«Импорт газа из России сократился примерно на 75%. Теперь мы получаем оттуда только 3% нефти и совсем не используем уголь», — заявила она. Председатель ЕК назвала сложившуюся ситуацию критической.

Это связано с тем, что домохозяйства и предприятия из-за отказа от российских энергоресурсов столкнулись с высокими ценами на электроэнергию. Это также ведет к закрытию предприятий и падению производства.

Европейские чиновники рассматривают возможность возобновления продажи трубопроводного газа из России Евросоюзу в рамках потенциального урегулирования украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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