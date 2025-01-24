OMV не исключила возвращения к закупкам газа у «Газпрома»

Австрийская нефтегазовая компания OMV допускает возможность возобновления сотрудничества с «Газпромом» в будущем, заявил ее глава Альфред Штерн в интервью Standard.

По его словам, снижение цен на энергоресурсы возможно только при увеличении предложения, поэтому компания не может исключать доступные источники газа. Штерн отметил, что стоимость топлива по-прежнему превышает уровень, зафиксированный до 2022 года, что создает серьезные трудности для экономики, промышленности и общества.

Австрийская OMV ожидает приостановку поставок газа от Газпрома с 16 ноября

Глава OMV также напомнил, что компания впервые за более чем 60 лет осталась без контрактов на российский газ, а альтернативные поставки приобрели ключевое значение. При этом, по его словам, Европа стала сильнее зависеть от импорта сжиженного природного газа.

OMV продолжает международный арбитражный спор с «Газпромом», несмотря на запрет суда Северо-Западного округа. В результате Стокгольмский арбитраж обязал российскую сторону выплатить компании 230 миллионов евро за якобы недопоставленный газ. OMV зачла эту сумму в счет текущих поставок, но из-за неоплаты обязательств поставки газа прекратились 16 ноября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / dpa
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