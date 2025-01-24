OMV не исключила возвращения к закупкам газа у «Газпрома»

Глава OMV также напомнил, что компания впервые за более чем 60 лет осталась без контрактов на российский газ, а альтернативные поставки приобрели ключевое значение. При этом, по его словам, Европа стала сильнее зависеть от импорта сжиженного природного газа.

OMV продолжает международный арбитражный спор с «Газпромом», несмотря на запрет суда Северо-Западного округа. В результате Стокгольмский арбитраж обязал российскую сторону выплатить компании 230 миллионов евро за якобы недопоставленный газ. OMV зачла эту сумму в счет текущих поставок, но из-за неоплаты обязательств поставки газа прекратились 16 ноября, передает «Радиоточка НСН».

