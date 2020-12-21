Еврокомиссия считает, что пандемию можно взять под контроль к концу 2021 года

Для достижения контроля 70% населения должны быть защищены от вируса, в том числе с помощью прививки от COVID-19. В понедельник, после положительной оценки Европейского агентства по лекарственным средствам, вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную Pfizer и BioNTech, допустили на рынок.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ближайшем будущем могут быть одобрены и новые вакцины - при условии их безопасности и эффективности. По данным ВОЗ, в настоящий момент насчитывается около 75,5 миллиона зараженных COVID-19. Более 1,6 миллиона человек скончались от последствий заболевания.