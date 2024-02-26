Еврокомиссия потребовала от Украины увозить зерно из Европы
Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский потребовал от Киева поспособствовать продаже зерна из Украины третьим странам. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
По его словам, ситуация на европейском рынке становится сложным. Идеальным вариантом будет помощь Украине в транзите и транспортировке зерна через порты на традиционные для Киева рынки.
Войцеховский выразил надежду на сотрудничество со стороны украинских властей и призвал Киев войти в положение аграриев из Европы. Он подчеркнул, что ни одна страна не в состоянии справиться со столь интенсивным наплывом продукции в короткие сроки.
Ранее председатель ассоциации литовских производителей зерна Аушрис Мацияускас заявил, что фермеры Литвы не намерены блокировать транзита украинского зерна через территорию страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru