Еврокомиссия потребовала от Украины увозить зерно из Европы

По его словам, ситуация на европейском рынке становится сложным. Идеальным вариантом будет помощь Украине в транзите и транспортировке зерна через порты на традиционные для Киева рынки.

Войцеховский выразил надежду на сотрудничество со стороны украинских властей и призвал Киев войти в положение аграриев из Европы. Он подчеркнул, что ни одна страна не в состоянии справиться со столь интенсивным наплывом продукции в короткие сроки.

Ранее председатель ассоциации литовских производителей зерна Аушрис Мацияускас заявил, что фермеры Литвы не намерены блокировать транзита украинского зерна через территорию страны.

