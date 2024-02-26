Еврокомиссия потребовала от Украины увозить зерно из Европы

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский потребовал от Киева поспособствовать продаже зерна из Украины третьим странам. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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По его словам, ситуация на европейском рынке становится сложным. Идеальным вариантом будет помощь Украине в транзите и транспортировке зерна через порты на традиционные для Киева рынки.

Войцеховский выразил надежду на сотрудничество со стороны украинских властей и призвал Киев войти в положение аграриев из Европы. Он подчеркнул, что ни одна страна не в состоянии справиться со столь интенсивным наплывом продукции в короткие сроки.

Ранее председатель ассоциации литовских производителей зерна Аушрис Мацияускас заявил, что фермеры Литвы не намерены блокировать транзита украинского зерна через территорию страны.

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ФОТО: РИА Новости / Егор Еремов
ТЕГИ:ЕврокомиссияУкраинаЗерно

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