Фермеры Литвы отказались блокировать транспортировку украинского зерна

По его словам, проблема с провозом зерна из Украины действительно существует, однако вместо блокирования дорог и пограничных переходов решать её следует другими способами.

«Необходимы учёт и контроль, а они практически не осуществляются», - заключил Мацияускас.

Ранее польские фермеры в очередной раз заблокировали контрольно-пропускной пункт «Зосин — Устилуг» на границе с Украиной, сообщает RT. По словам представителя украинской Госпогранслужбы Андрея Демченко, они блокируют движение грузовиков с зерном на шести направлениях.