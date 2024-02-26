Фермеры Литвы отказались блокировать транспортировку украинского зерна
Фермеры Литвы не намерены блокировать транзита украинского зерна через территорию страны. Как сообщает ТАСС, об этом заявил председатель ассоциации литовских производителей зерна Аушрис Мацияускас.
По его словам, проблема с провозом зерна из Украины действительно существует, однако вместо блокирования дорог и пограничных переходов решать её следует другими способами.
«Необходимы учёт и контроль, а они практически не осуществляются», - заключил Мацияускас.
Ранее польские фермеры в очередной раз заблокировали контрольно-пропускной пункт «Зосин — Устилуг» на границе с Украиной, сообщает RT. По словам представителя украинской Госпогранслужбы Андрея Демченко, они блокируют движение грузовиков с зерном на шести направлениях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru