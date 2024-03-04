Еврокомиссия оштрафовала Apple на 1,84 млрд евро за приложение Apple Music
Еврокомиссия (ЕК) признала компанию Apple виновной в злоупотреблении доминирующей позицией на рынке, сообщает ТАСС.
По словам зампредседателя ЕК Маргрете Вестагер, причиной разбирательства стал музыкальный стриминговый сервис Apple Music, из-за которого IT-гиганту выписали штраф в размере 1,84 млрд евро.
Она указала, что Apple нелегально ограничила возможности разработчиков приложений для музыкального стриминга предоставлять пользователям информацию о более дешевых возможностях покупки музыки за пределами экосистемы компании
«Apple нарушает европейские антимонопольные нормы, подрывая возможности европейских конкурентов приложения Apple Music», - заключила Вестагер.
Ранее компания Apple в 2023 году заплатила в России 906 миллионов рублей штрафа из-за злоупотребления своим доминирующим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шольц выступил против экстрадиции Ассанжа в США
- В Киеве отказались вести переговоры с Россией о продлении транзита газа
- ВЦИОМ: Порядка 80% россиян собираются прийти на выборы президента России
- В России объемы выдачи автокредитов выросли на 77%
- Шольц пояснил, почему он против передачи Украине ракет Taurus
- Ещё одного боевика ищут в Ингушетии после штурма в Карабулаке
- Жительница США выиграла в лотерею $1 млн в свой день рождения
- Министры энергетики ЕС поддержали продление ограничений на потребление газа
- Глава МАГАТЭ посетит Россию 5 марта
- Еврокомиссия оштрафовала Apple на 1,84 млрд евро за приложение Apple Music
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru