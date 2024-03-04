Еврокомиссия оштрафовала Apple на 1,84 млрд евро за приложение Apple Music

По словам зампредседателя ЕК Маргрете Вестагер, причиной разбирательства стал музыкальный стриминговый сервис Apple Music, из-за которого IT-гиганту выписали штраф в размере 1,84 млрд евро.

Она указала, что Apple нелегально ограничила возможности разработчиков приложений для музыкального стриминга предоставлять пользователям информацию о более дешевых возможностях покупки музыки за пределами экосистемы компании

«Apple нарушает европейские антимонопольные нормы, подрывая возможности европейских конкурентов приложения Apple Music», - заключила Вестагер.

Ранее компания Apple в 2023 году заплатила в России 906 миллионов рублей штрафа из-за злоупотребления своим доминирующим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

