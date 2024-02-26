На устройствах Apple появится российский магазин приложений

По словам депутата, в дальнейшем никто не дает гарантий, что новый магазин не попадет под очередной пакет санкций.

Ранее в Евросоюзе (ЕС) приняли норму, которая обязывает Apple сделать систему устройств открытой для сторонних магазинов. При этом компания сохраняет за собой контроль за безопасностью контента и требование аккредитива на 1 миллион евро.

Глава Минцифры Шадаев в связи с подобным решением заявлял, что ведомство может внести аналогичный проект в Госдуму уже весной 2024 года. В России уже идет разработка версии магазина, которая соответствовала бы всем финансовым требованиям компании Apple, напоминает «Радиоточка НСН».

