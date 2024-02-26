На устройствах Apple появится российский магазин приложений
Россия достигла предварительного соглашения с Apple о возможности создания российского магазина приложений. Об этом сообщает в своем Telegram-канале зампредседателя комитета по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин.
По словам депутата, в дальнейшем никто не дает гарантий, что новый магазин не попадет под очередной пакет санкций.
Ранее в Евросоюзе (ЕС) приняли норму, которая обязывает Apple сделать систему устройств открытой для сторонних магазинов. При этом компания сохраняет за собой контроль за безопасностью контента и требование аккредитива на 1 миллион евро.
Глава Минцифры Шадаев в связи с подобным решением заявлял, что ведомство может внести аналогичный проект в Госдуму уже весной 2024 года. В России уже идет разработка версии магазина, которая соответствовала бы всем финансовым требованиям компании Apple, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru