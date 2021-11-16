Еврокомиссия: «Аэрофлот» никогда не упоминался на фоне миграционного кризиса

По его словам, других перевозчиков в Евросоюзе тоже не выделяли. «Мы никогда не выделяли „Аэрофлот“ или другие авиакомпании», — отметил он.

15 ноября в ЕС утвердили критерии для введения санкций против способствующих нелегальной миграции с территории Белоруссии в Евросоюз. Ограничительные меры могут затронуть авиакомпании и туристические агентства.

Как сообщалось ранее, Белоруссия будет принимать самые жёсткие меры в ответ на введение пятого пакта санкций Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

