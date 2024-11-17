Евродепутат заявил, что пришло время восстановить диалог с Москвой

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага написал в Telegram, что пришло время восстановить диалог с Россией.

По его словам, он верит в хорошие отношения с Москвой. Парламентарий отметил, что невозможно вести диалог о мире с РФ, прервав все каналы коммуникации.

Ранее Блага заявил, что на Западе распространяют о России невероятную ложь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:РоссияЕвропарламент

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