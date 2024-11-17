Евродепутат заявил, что пришло время восстановить диалог с Москвой
17 ноября 202407:01
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага написал в Telegram, что пришло время восстановить диалог с Россией.
По его словам, он верит в хорошие отношения с Москвой. Парламентарий отметил, что невозможно вести диалог о мире с РФ, прервав все каналы коммуникации.
Ранее Блага заявил, что на Западе распространяют о России невероятную ложь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: На Россию движется северный магнитный полюс
- Евродепутат заявил, что пришло время восстановить диалог с Москвой
- СМИ: Трамп не встретится с иностранными лидерами до инаугурации
- Кулеба: Украину ждет коллапс, в случае подписания невыгодного соглашения
- Депутат Бундестага: Шольц позвонил Путину из-за победы Трампа на выборах в США
- Зеленский: Украина испытывает четыре вида собственных ракет
- Лидеры G7 заявили о приверженности нанесению ущерба Москве через санкции
- «Хезболла» атаковала военные базы Израиля в районе Хайфы
- Слуцкий: Зеленскому нужны новые жертвы для столкновения Запада с РФ
- СМИ: Выходец из России может стать спецпосланником Трампа по Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru