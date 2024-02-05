Евродепутат: ЕС финансирует Киев, зная о присвоении денег Брюсселя олигархами

Европейский союз передает Украине очередной транш в €50 млрд, осознавая, что эта страна является одной из самых коррумпированных в Европе, сообщил газете Heute евродепутат Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы в Европарламенте.

В Евросовете назвали выделение Киеву 50 млрд евро сигналом для США

По его словам, украинские олигархи используют деньги, полученные от помощи.

Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что решение Евросоюза (ЕС) о выделении Киеву 50 миллиардов евро опровергает разговоры об усталости Запада от конфликта на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОлигархиУкраинаЕвросоюз

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