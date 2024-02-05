Евродепутат: ЕС финансирует Киев, зная о присвоении денег Брюсселя олигархами
5 февраля 202404:32
Европейский союз передает Украине очередной транш в €50 млрд, осознавая, что эта страна является одной из самых коррумпированных в Европе, сообщил газете Heute евродепутат Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы в Европарламенте.
По его словам, украинские олигархи используют деньги, полученные от помощи.
Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что решение Евросоюза (ЕС) о выделении Киеву 50 миллиардов евро опровергает разговоры об усталости Запада от конфликта на Украине.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru