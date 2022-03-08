Вице-премьер Украины Верещук рассказала об открытии гуманитарного коридора из Сум
Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что достигнуты договоренности об открытии гуманитарного коридора из города Сумы. По нему также эвакуируют иностранных студентов, в том числе из Индии и Китая, которых доставят в Полтаву.
«Сегодня должен заработать гуманитарный коридор для города Сумы. Этот факт официально согласован Минобороны России в соответствующем письме к МККК. То есть документальное подтверждение имеет и МКК, и Украина как сторона, с которой согласовывалось открытие гумкоридора», — заявила она в видеообращении.
Маршрут из Сум до Полтавы пройдет через Голубовку, Лохвицу, Лубны и Полтаву. Верещук отметила, что других маршрутов согласовано не было.
Режим тишины установлен с 09:00 по местному времени (10:00 мск), сообщает RT.
Ранее Верещук выступила против гуманитарных коридоров с выходом в Россию.
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