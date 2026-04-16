Банки ускорили продажу долгов россиян коллекторам
Российские банки и микрофинансовые организации активизировали продажу просроченных долгов граждан коллекторам на фоне роста проблемной задолженности. Об этом «Газете.Ru» сообщила директор по связям с инвесторами финансового холдинга «НИРУМ» Виктория Кузьмина.
По ее данным, к концу 2025 года общий объем просроченных банковских кредитов достиг 4,5 триллионов рублей, из которых 1,6 триллионов рублей приходится на долги физических лиц. За 5 лет показатель вырос на 36%. В сегменте микрозаймов портфель МФО увеличился до 757 миллиардов рублей, а просрочка свыше 90 дней составила 31 миллиард рублей. Число счетов с просрочкой более 30 дней выросло на 8,9 миллионов и достигло 27,1 миллион, более половины из них связаны с микрокредитами.
На этом фоне кредиторы все чаще продают долги по договорам уступки, чтобы снизить нагрузку на резервы и ускорить возврат средств. В 2025 году объем таких сделок в сегменте МФО достиг 113,4 миллиардов рублей, увеличившись почти на треть, а в банковском секторе составил около 350 миллиардов рублей. Одновременно выросла и стоимость долговых портфелей: в МФО — до 21,6% от номинала в январе 2026 года, тогда как банковские портфели подешевели до 11,2%.
Дополнительное влияние оказывают новые ограничения. С 1 марта 2026 года вводится обязательная биометрическая идентификация заемщиков, а с 1 апреля максимальный размер задолженности ограничен 100% от суммы основного долга. Несмотря на это, рынок продажи долгов вряд ли сократится: доля просрочки по необеспеченным кредитам достигла рекордных 13%, а уровень отказов по новым заявкам вырос до 76%, передает «Радиоточка НСН».
