Банки ускорили продажу долгов россиян коллекторам

Российские банки и микрофинансовые организации активизировали продажу просроченных долгов граждан коллекторам на фоне роста проблемной задолженности. Об этом «Газете.Ru» сообщила директор по связям с инвесторами финансового холдинга «НИРУМ» Виктория Кузьмина.

По ее данным, к концу 2025 года общий объем просроченных банковских кредитов достиг 4,5 триллионов рублей, из которых 1,6 триллионов рублей приходится на долги физических лиц. За 5 лет показатель вырос на 36%. В сегменте микрозаймов портфель МФО увеличился до 757 миллиардов рублей, а просрочка свыше 90 дней составила 31 миллиард рублей. Число счетов с просрочкой более 30 дней выросло на 8,9 миллионов и достигло 27,1 миллион, более половины из них связаны с микрокредитами.