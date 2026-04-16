В России один процент пациентов с ожирением нуждается в хирургическом лечении, помощь в рамках системы ОМС сделает ее доступной для них, заявил НСН доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

Россияне с ожирением могут получить хирургическую помощь в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе IV съезда Профсоюза работников здравоохранения, передает РИА Новости.

«Это большая заслуга российской медицины, что бариатрическая помощь, то есть хирургическое лечение ожирения путем изменения анатомии желудка и кишечника, будет в России бесплатной, а значит, доступной для пациентов. Во многих странах мира подобные операции не являются бесплатными. Это важный аспект, потому что ожирение – серьезнейшее заболевание. Но прибегать к хирургической помощи необходимо только по назначению врача-специалиста. Это совместный выбор как пациента, так и врача, но рекомендации медика в данном случае являются определяющими», - пояснил Продеус.