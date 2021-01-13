Эстонский парламент отказался от проведения референдума о браке
Парламент Эстонии не одобрил предложение партий коалиции о проведении референдума, призванного закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины. Об этом сообщает Интерфакс.
За проведение референдума высказались 26 депутатов из 101, однако против было 49 голосов. 25 депутатов отказались от участия в голосовании. Провести мероприятие коалиция предлагала 18 апреля. Вопрос, на который должны были ответить граждане, звучал так: "Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины".
В проекте документа участвовали депутаты от правящих партий Центр, "Отечество" и "Консервативная народная партия". Ранее парламент принял законопроект в первом чтении, однако оппозиция внесла в проект около 10 тысяч поправок. По данным агентства, их целью стало задержка обсуждения и, в конечном итоге, срыв принятия документа.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), а также оппозиционные "Партия Реформ" и "Социал-демократическая партия" выступали против этой инициативы. Они полагали, что референдум мог расколоть общество, а также привести к дискриминации сексуальных меньшинств.
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