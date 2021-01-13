Эстонский парламент отказался от проведения референдума о браке

За проведение референдума высказались 26 депутатов из 101, однако против было 49 голосов. 25 депутатов отказались от участия в голосовании. Провести мероприятие коалиция предлагала 18 апреля. Вопрос, на который должны были ответить граждане, звучал так: "Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины".

В проекте документа участвовали депутаты от правящих партий Центр, "Отечество" и "Консервативная народная партия". Ранее парламент принял законопроект в первом чтении, однако оппозиция внесла в проект около 10 тысяч поправок. По данным агентства, их целью стало задержка обсуждения и, в конечном итоге, срыв принятия документа.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), а также оппозиционные "Партия Реформ" и "Социал-демократическая партия" выступали против этой инициативы. Они полагали, что референдум мог расколоть общество, а также привести к дискриминации сексуальных меньшинств.

