В Эстонии могут провести референдум о браке как союзе мужчины и женщины

Парламент Эстонии в первом чтении принял законопроект о проведении референдума о браке как союзе мужчины и женщины. Об этом сообщает Интерфакс о ссылкой на пресс-службу парламента.

В движении «За права женщин России» предложили приравнять сожительство к браку

Оппозиционные партии Реформ и Социал-демократической партии были против вынесения этого вопроса в общую повестку, однако это решение поддержали лишь 48 голосов. Консервативная коалиция выдвинула 51 голос, что позволило оставить законопроект в повестке.

Во время проведения референдума голосующим предложат ответить на вопрос, должен ли брак продолжать определяться как союз мужчины и женщины в Эстонии. Консервативная народная партия, по данным агентства, ранее заявляла, что отказ от обсуждения данного законопроекта может повлечь выход консерваторов из правительства, что, в свою очередь, приведет к его падению.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
ТЕГИ:РеферендумБракЭстония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры