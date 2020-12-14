В Эстонии могут провести референдум о браке как союзе мужчины и женщины
Парламент Эстонии в первом чтении принял законопроект о проведении референдума о браке как союзе мужчины и женщины. Об этом сообщает Интерфакс о ссылкой на пресс-службу парламента.
Оппозиционные партии Реформ и Социал-демократической партии были против вынесения этого вопроса в общую повестку, однако это решение поддержали лишь 48 голосов. Консервативная коалиция выдвинула 51 голос, что позволило оставить законопроект в повестке.
Во время проведения референдума голосующим предложат ответить на вопрос, должен ли брак продолжать определяться как союз мужчины и женщины в Эстонии. Консервативная народная партия, по данным агентства, ранее заявляла, что отказ от обсуждения данного законопроекта может повлечь выход консерваторов из правительства, что, в свою очередь, приведет к его падению.
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