Эстонские криптомошенники Потапенко и Турыгин согласились вернуть $400 млн в США
Граждане Эстонии Сергей Потапенко и Иван Турыгин в суде США признали себя виновными в создании криптовалютной пирамиды и согласились вернуть 400 миллионов долларов, вырученных в ходе преступной деятельности.
Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы, информирует министерство юстиции США. Суд огласит вердикт по делу 8 мая.
Согласно расследованию, Потапенко и Турыгин реализовывали контракты на право на получения части доходов от добычи биткоинов, эфира и другой криптовалюты через их якобы действующую майнинговую компанию HashFlare. Однако у них не было необходимых вычислительных мощностей для этих целей.
За пять лет компания заработала на продаже контрактов более 577 миллионов долларов. При этом онлайн-панель, которая должна была отражать в реальном времени доходы клиентов от майнинга, демонстрировала поддельную информацию.
Потапенко и Турыгин были задержаны в Эстонии по запросу США в ноябре 2022 года. Решение вопроса об экстрадиции растянулось на долгое время и было принято только в конце мая 2024 года. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минфин США обещает направить конфискованные у обвиняемых средства на возмещение ущерба потерпевшим.
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