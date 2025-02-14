Эстонские криптомошенники Потапенко и Турыгин согласились вернуть $400 млн в США

Граждане Эстонии Сергей Потапенко и Иван Турыгин в суде США признали себя виновными в создании криптовалютной пирамиды и согласились вернуть 400 миллионов долларов, вырученных в ходе преступной деятельности.

Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы, информирует министерство юстиции США. Суд огласит вердикт по делу 8 мая.

Согласно расследованию, Потапенко и Турыгин реализовывали контракты на право на получения части доходов от добычи биткоинов, эфира и другой криптовалюты через их якобы действующую майнинговую компанию HashFlare. Однако у них не было необходимых вычислительных мощностей для этих целей.