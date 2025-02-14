Мать Винника заявила, что после возвращения в РФ он ест только геркулесовую кашу

«Александр сейчас спит. Пока только геркулесовая каша, потому что болит желудок», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам женщины, близкие Винника благодарны президенту России Владимиру Путину и тем, кто участвовал в возвращении предпринимателя на родину.

Винник был задержан в Греции в 2017 году по запросу Вашингтона. США обвинили его в отмывании как минимум 4 млрд долларов через биржу BTC-e.

В обмен на Винника Россия освободила американца Марка Фогеля, который уже вернулся в США, передает «Радиоточка НСН».

