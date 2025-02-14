Мать Винника заявила, что после возвращения в РФ он ест только геркулесовую кашу

Россиянин Александр Винник после освобождения из американской тюрьмы еще не осознал, что находится на свободе, сообщила его мать Вера Винник.

Адвокат Винника сообщил, что для его перевозки в РФ задействуют специальную авиасеть

«Александр сейчас спит. Пока только геркулесовая каша, потому что болит желудок», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам женщины, близкие Винника благодарны президенту России Владимиру Путину и тем, кто участвовал в возвращении предпринимателя на родину.

Винник был задержан в Греции в 2017 году по запросу Вашингтона. США обвинили его в отмывании как минимум 4 млрд долларов через биржу BTC-e.

В обмен на Винника Россия освободила американца Марка Фогеля, который уже вернулся в США, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Юрий Малинов
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