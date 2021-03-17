Эстония продолжит прививать население вакциной AstraZeneca
Член экспертной комиссии Эстонии по иммунопрофилактике Ирья Лутсар в эфире Эстонского телевидения рассказала о принятом решении продолжать применять препарат AstraZeneca для вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс.
По словам Лутсар, польза вакцины перевешивает потенциальный ущерб, который она может нанести. Лутсар напомнила, что доказательств того, что именно вакцинация становится причиной тромбоза, не было выявлено.
Лутсар рассказала, что комиссия будет обсуждать отчет Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по вакцине в четверг 18 марта. Она подчеркнула, что комиссия планирует детально изучить результаты исследования и на основе этого принять решение по вакцине.
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН выразил уверенность, что продукция AstraZeneca не несёт смертельной опасности. Он напомнил, что осложнения могут вызвать и другие вакцины.
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