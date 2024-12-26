Эстония планирует запросить у НАТО размещение флота сдерживания
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что собирается обсудить в генсеком НАТО Марком Рютте инцидент с повреждением кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией и попросить альянс о «флоте сдерживания». Об этом сообщает Postimees.
По данным газеты, политик сделал соответствующее заявление в ходе пресс-конференции по итогам экстренного заседания касательно повреждения кабеля EstLink 2.
Среди прочего премьера спросили о том, должна ли Эстония предпринять что-либо, чтобы активировать четвертую статью НАТО и начать консультации. Речь идет о том, что все страны-члены начинают консультации в случае, если территориальная целостность или безопасность ее члена окажется под угрозой.
Михал ответил, что по этому вопросу он планирует связаться с Рютте, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эстония планирует запросить у НАТО размещение флота сдерживания
- Путин назвал зеркальными ответы России на удары по своей территории
- В Севастополе помогавшую ВСУ сотрудницу НИИ приговорили к 15 годам за госизмену
- Главу ячейки партии Кличко отправили под стражу на Украине
- В Раду внесли проект, исключающий русский из подлежащих защите языков
- Минобороны рассказало об использовании антидроновых багги в зоне СВО
- В Сызрани задержан мужчина, запустивший фейерверк в банке
- ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве
- Путин заявил, что Россия готова возобновить поставки газа в Европу через Польшу
- Власти Ленинградской области усилят в праздничные дни меры безопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru