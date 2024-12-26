Эстония планирует запросить у НАТО размещение флота сдерживания

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что собирается обсудить в генсеком НАТО Марком Рютте инцидент с повреждением кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией и попросить альянс о «флоте сдерживания». Об этом сообщает Postimees.

По данным газеты, политик сделал соответствующее заявление в ходе пресс-конференции по итогам экстренного заседания касательно повреждения кабеля EstLink 2.