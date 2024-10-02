Эстония рассматривает возможность отправки военнослужащих на запад Украины

Власти Эстонии обсуждают возможность отправки военнослужащих на запад Украины для выполнения небоевых задач. Об этом в эфире радиостанции Polskie Radio заявил министр обороны страны Ханно Певкур.

Находясь на конференции Warsaw Security Forum в Варшаве, он подчеркнул, что конкретное решение пока не принято и что необходимо обеспечить безопасность инструкторов. По словам Певкура, отправка подразделения в составе бригады с военной техникой стала бы «очень крупной целью для россиян».

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Он также отметил, что решения об направлении эстонских военных на Украину должны приниматься консенсусно всеми странами НАТО.

Министр добавил, что следует учитывать детали, касающиеся защиты контингента и логистики, и сообщил, что в настоящее время продолжается обучение эстонских военнослужащих в Польше и Великобритании. Певкур заключил, что дальнейшие шаги будут зависеть от развития ситуации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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