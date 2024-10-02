Эстония рассматривает возможность отправки военнослужащих на запад Украины
Власти Эстонии обсуждают возможность отправки военнослужащих на запад Украины для выполнения небоевых задач. Об этом в эфире радиостанции Polskie Radio заявил министр обороны страны Ханно Певкур.
Находясь на конференции Warsaw Security Forum в Варшаве, он подчеркнул, что конкретное решение пока не принято и что необходимо обеспечить безопасность инструкторов. По словам Певкура, отправка подразделения в составе бригады с военной техникой стала бы «очень крупной целью для россиян».
Он также отметил, что решения об направлении эстонских военных на Украину должны приниматься консенсусно всеми странами НАТО.
Министр добавил, что следует учитывать детали, касающиеся защиты контингента и логистики, и сообщил, что в настоящее время продолжается обучение эстонских военнослужащих в Польше и Великобритании. Певкур заключил, что дальнейшие шаги будут зависеть от развития ситуации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru