Эстония рассматривает возможность отправки военнослужащих на запад Украины

Он также отметил, что решения об направлении эстонских военных на Украину должны приниматься консенсусно всеми странами НАТО.

Министр добавил, что следует учитывать детали, касающиеся защиты контингента и логистики, и сообщил, что в настоящее время продолжается обучение эстонских военнослужащих в Польше и Великобритании. Певкур заключил, что дальнейшие шаги будут зависеть от развития ситуации, передает «Радиоточка НСН».

