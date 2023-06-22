Эстония направит Украине средства для борьбы с дронами и полевой госпиталь
Средства по борьбе с беспилотниками, оборудование для разминирования, а также полевой госпиталь направит Эстония на Украину. Об этом сообщил на пресс-конференции глава эстонского Минобороны Ханно Певкур, передает ТАСС.
По его словам, помощь Киеву Таллин оказывает в партнерстве с Рейкьявиком.
Министр отметил, что полевой госпиталь стоимостью €8 млн оплачен правительством Исландии.
Певкур пояснил, что поставки согласованы с украинской стороной.
«Мы прежде всего направляем Украине то, что она просит передать ей», - добавил министр обороны Эстонии.
Ранее стало известно, что Болгария объявит о новом пакете военной помощи для Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СБУ заочно предъявила обвинения российскому миллиардеру Кабаргину
- Призывавшего к санкциям против РФ главу Минэкономики Сербии отправили в отставку
- Эстония направит Украине средства для борьбы с дронами и полевой госпиталь
- До 14 выросло число раненых при взрыве на Тамбовском пороховом заводе
- Пермский депутат от ЛДПР предложил платить деньги в обмен на отказ от аборта
- Мусорный комплекс горит на юге Москвы. Видео
- «Тревожный шаг»: Рябков оценил учения НАТО Air Defender
- Мишустин призвал наращивать производство Ту-214
- Ярошик стал главным тренером клуба РПЛ «Оренбург»
- Атомную подводную лодку примут на вооружение ВМФ России в этом году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru