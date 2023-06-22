Эстония направит Украине средства для борьбы с дронами и полевой госпиталь

По его словам, помощь Киеву Таллин оказывает в партнерстве с Рейкьявиком.

Министр отметил, что полевой госпиталь стоимостью €8 млн оплачен правительством Исландии.

Певкур пояснил, что поставки согласованы с украинской стороной.

«Мы прежде всего направляем Украине то, что она просит передать ей», - добавил министр обороны Эстонии.

Ранее стало известно, что Болгария объявит о новом пакете военной помощи для Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

