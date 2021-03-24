Эстония намерена в апреле ввести цифровые «вакцинные паспорта»

Власти Эстонии планируют в апреле начать выдавать гражданам, привившимся от коронавируса, «вакцинные паспорта». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Академию электронного управления.

Отмечается, что паспорта будут создаваться в партнерстве с технологической компанией Guardtime. Замминистра социальных дел по электронным услугам и инновациям Калле Киллар (Kalle Killar) подчеркнул, что это позволит облегчить поездки на территории ЕС и повседневную жизнь для граждан.

Ранее сообщалось, что в Эстонии после вакцинации препаратом AstraZeneca умер один человек. Также в стране было зафиксировано два случая тромбоза.



