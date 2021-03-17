СМИ: Два случая тромбоза выявлены в Эстонии после вакцинации от коронавируса

В Эстонии после вакцинации препаратом AstraZeneca умер один человек. Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на советника по медицине Департамента лекарственных средств страны Алара Ирса.

По словам чиновника, было зафиксировано два случая тромбоза. У 82-летнего мужчины, который получил вакцину Pfizer/BionTech, тромб образовался в кровеносном сосуде глаза, в связи с чем возникли проблемы со зрением, однако угрозы жизни нет. Ирс отметил, что тромобоз также является побочным эффектом для лекарства, которое также принимал пациент.

Советник также рассказал, что скончавшийся пациент получил вакцину AstraZeneca, однако в Эстонии продолжат использовать данный препарат, так как связь тромбоза и вакцинации пока не доказана.

Ранее ряд европейских стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за выявления случаев тромбоза, сообщает RT. В частности, в управлении здравоохранения Швеции заявили, что вакцинацию важно приостановить, несмотря на то что препарат хорошо известен.

