В мире

Эсминцы США стянуты в Персидский залив

17 мая12:10

Эсминцы США вошли в Персидский залив, сообщает пресс-служба Военно-морского института США. Как пишет RT, вход в акваторию произошёл без инцидентов.

По последним данным, в Вашингтон стянул в район Персидского залива как минимум семь военных кораблей во главе с авианосцем Abraham Lincoln на фоне обострения вокруг Ирана. Как отмечает телеканал «360», также у входа в залив стоит десантный корабль Kearsarge. Он способен вместить на своём борту до 30 самолётов, в том числе новые истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35B.

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Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее предупреждал о намерении Вашингтона направить к берегам Ирана авианосец Abraham Lincoln и оперативную группу бомбардировщиков. Этим, по его словам, США даст понять Ирану, что «любое нападение на интересы США или союзников будет встречено с безжалостной силой». Арабист Марианна Беленькая рассказала НСН, зачем Соединённые Штаты пошли на такой шаг. 

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ФОТО: Википедия
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