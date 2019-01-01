Эсминцы США стянуты в Персидский залив

Эсминцы США вошли в Персидский залив, сообщает пресс-служба Военно-морского института США. Как пишет RT, вход в акваторию произошёл без инцидентов.

По последним данным, в Вашингтон стянул в район Персидского залива как минимум семь военных кораблей во главе с авианосцем Abraham Lincoln на фоне обострения вокруг Ирана. Как отмечает телеканал «360», также у входа в залив стоит десантный корабль Kearsarge. Он способен вместить на своём борту до 30 самолётов, в том числе новые истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35B.