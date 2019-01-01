Эсминцы США стянуты в Персидский залив
Эсминцы США вошли в Персидский залив, сообщает пресс-служба Военно-морского института США. Как пишет RT, вход в акваторию произошёл без инцидентов.
По последним данным, в Вашингтон стянул в район Персидского залива как минимум семь военных кораблей во главе с авианосцем Abraham Lincoln на фоне обострения вокруг Ирана. Как отмечает телеканал «360», также у входа в залив стоит десантный корабль Kearsarge. Он способен вместить на своём борту до 30 самолётов, в том числе новые истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35B.
Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее предупреждал о намерении Вашингтона направить к берегам Ирана авианосец Abraham Lincoln и оперативную группу бомбардировщиков. Этим, по его словам, США даст понять Ирану, что «любое нападение на интересы США или союзников будет встречено с безжалостной силой». Арабист Марианна Беленькая рассказала НСН, зачем Соединённые Штаты пошли на такой шаг.
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