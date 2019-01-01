Контр-адмирал назвал избыточным ВМФ США
Бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России рассказал НСН, почему ВМС США самые мощные в мире.
Немецкие СМИ назвали американский авианосец, который Вашингтон планирует направить к берегам Ирана, «стотысячетонным блефом». В статье для газеты Frankfurter Allgemeine журналист Лоренц Хемикер усомнился в возможности авианесущего крейсера Abraham Lincoln, направленного в Персидский залив для «усмирения» Ирана, повлиять на позицию Тегерана.
В эфире НСН бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров призвал не судить о мощи американского военно-морского флота по одной миссии.
«Я не могу ни опровергать, ни подтверждать слова немца. Это подмена понятий в данном вопросе. Речь идет о конкретном конфликте и вдруг рассуждают о том, что та или иная составляющая вооружения не эффективна. Соединенные Штаты являются одним из мощнейших государств, которое в составе своего военно-морского флота имеет большие авианесущие корабли. Тактика их использования — это мастерство военных при решении той или иной поставленной задачи», — отметил контр-адмирал.
По его словам, о военно-морском флоте государства следует судить по тому, насколько он сбалансирован. В этом смысле военно-морские силы Соединенных Штатов являются самыми мощными в настоящее время, сказал собеседник НСН.
«Военно-морской флот, как и любая система, хорош тогда, когда он сбалансирован. И применяется соответствующим государством для решения вопросов, когда у него в палитре есть все значимые вооружения. Одним из значимых вооружений ВМФ являются авианесущие корабли. Сегодня по факту мы имеем, что ВМС США наиболее мощные среди морских держав мира. То, что в составе флота США имеется весь спектр кораблей, необходимых для решения сегодняшней задачи, это факт», — заявил Всеволод Хмыров.
В то же время остается открытым вопрос, насколько оптимально наличие всех необходимых сил в составе американского флота, добавил контр-адмирал.
«На мой взгляд, сегодня американцы во всем имеют избыток. Наверное, это у них в генетике. Люди имеют избыток веса, потому что очень много едят, а в данном случае состав вооруженных сил Соединенных Штатов Америки во многом можно считать, с точки зрения тех задач, которые стоят, избыточным», — сказал собеседник НСН.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон направляет к берегам Ирана авианосец Abraham Lincoln и оперативную группу бомбардировщиков, чтобы дать Тегерану «ясный сигнал о том, что любое нападение на интересы США или союзников будет встречено с безжалостной силой». Арабист Марианна Беленькая рассказала НСН, зачем Соединенные Штаты пошли на такой шаг.
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