Контр-адмирал назвал избыточным ВМФ США

По его словам, о военно-морском флоте государства следует судить по тому, насколько он сбалансирован. В этом смысле военно-морские силы Соединенных Штатов являются самыми мощными в настоящее время, сказал собеседник НСН.

«Военно-морской флот, как и любая система, хорош тогда, когда он сбалансирован. И применяется соответствующим государством для решения вопросов, когда у него в палитре есть все значимые вооружения. Одним из значимых вооружений ВМФ являются авианесущие корабли. Сегодня по факту мы имеем, что ВМС США наиболее мощные среди морских держав мира. То, что в составе флота США имеется весь спектр кораблей, необходимых для решения сегодняшней задачи, это факт», — заявил Всеволод Хмыров.

В то же время остается открытым вопрос, насколько оптимально наличие всех необходимых сил в составе американского флота, добавил контр-адмирал.

«На мой взгляд, сегодня американцы во всем имеют избыток. Наверное, это у них в генетике. Люди имеют избыток веса, потому что очень много едят, а в данном случае состав вооруженных сил Соединенных Штатов Америки во многом можно считать, с точки зрения тех задач, которые стоят, избыточным», — сказал собеседник НСН.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон направляет к берегам Ирана авианосец Abraham Lincoln и оперативную группу бомбардировщиков, чтобы дать Тегерану «ясный сигнал о том, что любое нападение на интересы США или союзников будет встречено с безжалостной силой». Арабист Марианна Беленькая рассказала НСН, зачем Соединенные Штаты пошли на такой шаг.

