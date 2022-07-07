Ещё два британских министра подали в отставку

Заместитель министра здравоохранения Британии Эдвард Аргар ушел в отставку, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на его заявление.

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В нем он пишет о необходимости «задуматься о будущем».

Кроме того, в отставку ушел министр Британии по делам Уэльса Саймон Харт. Об этом он сообщил в Twitter.

«Представляется, что других вариантов, кроме как отказаться от моего поста министра по делам Уэльса, больше не осталось», — говорится в заявлении политика.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, встретившийся с группой членов своего кабинета, заявил им, что не покинет свой пост.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОтставкаВеликобритания
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