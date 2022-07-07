Джонсон заявил, что не покинет свой пост

Министры прибыли в премьерскую резиденцию, чтобы убедить политика освободить кресло ввиду нового скандала и череды отставок членов правительства. Джонсон ответил, что они должны поддержать его и «сосредоточить усилия на достижении экономического роста» нынешним летом.

Министры призывали премьера «уйти с достоинством», так как на следующем вотуме о доверии главе правительства большинство членов парламентской фракции консерваторов выступят против него. Джонсон ответил отказом. Он отметил, что действует на благо страны, а не в собственных интересах.

Напомним, менее чем за сутки в отставку подали более 30 членов правительства Великобритании. Таким образом они выразили недовольство скандалами с участием премьер-министра Бориса Джонсона.

