Джонсон заявил, что не покинет свой пост
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, встретившийся с группой членов своего кабинета, заявил им, что не покинет свой пост, сообщает Sky News.
Министры прибыли в премьерскую резиденцию, чтобы убедить политика освободить кресло ввиду нового скандала и череды отставок членов правительства. Джонсон ответил, что они должны поддержать его и «сосредоточить усилия на достижении экономического роста» нынешним летом.
Министры призывали премьера «уйти с достоинством», так как на следующем вотуме о доверии главе правительства большинство членов парламентской фракции консерваторов выступят против него. Джонсон ответил отказом. Он отметил, что действует на благо страны, а не в собственных интересах.
Напомним, менее чем за сутки в отставку подали более 30 членов правительства Великобритании. Таким образом они выразили недовольство скандалами с участием премьер-министра Бориса Джонсона.
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