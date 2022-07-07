Джонсон заявил, что не покинет свой пост

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, встретившийся с группой членов своего кабинета, заявил им, что не покинет свой пост, сообщает Sky News.

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Министры прибыли в премьерскую резиденцию, чтобы убедить политика освободить кресло ввиду нового скандала и череды отставок членов правительства. Джонсон ответил, что они должны поддержать его и «сосредоточить усилия на достижении экономического роста» нынешним летом.

Министры призывали премьера «уйти с достоинством», так как на следующем вотуме о доверии главе правительства большинство членов парламентской фракции консерваторов выступят против него. Джонсон ответил отказом. Он отметил, что действует на благо страны, а не в собственных интересах.

Напомним, менее чем за сутки в отставку подали более 30 членов правительства Великобритании. Таким образом они выразили недовольство скандалами с участием премьер-министра Бориса Джонсона.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ВеликобританияБорис Джонсон
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