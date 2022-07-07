МИД РФ отреагировал на призыв Джоан Роулинг к отставке Джонсона

Британская писательница и автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг знает толк в травле, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает «РЕН ТВ».

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Так она отреагировала на призыв писательницы к отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Как заявила дипломат, Роулинг не понимает главного — на то, что сейчас творится в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе, Париже, Берлине и иных столицах стран Запада, весь мир смотрит как на повадки дикарей.

«Хуже. Они вызывают чувство уместной брезгливости у тех, кем привыкли безосновательно брезговать сами», — отметила Захарова.

Роулинг присоединилась к числу требующих немедленной отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Боже милостивый. Когда твоя лопата начинает плавиться от палящего жара земного ядра, прекращай рыть [себе могилу]», — говорится в сообщении. Свое послание писательница сопроводила хештегом JohnsonMustGo.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, встретившийся с группой членов своего кабинета, заявил им, что не покинет свой пост.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФВеликобританияБорис ДжонсонМария Захарова
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