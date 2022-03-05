Еще одна страна ввела санкции против банков РФ и запретила поставку электроники
Сингапурские власти вводят в отношении Москвы экспортный контроль на товары, которые могут быть прямо использованы в качестве оружия или способствовать проведению киберопераций, сообщает МИД страны.
Речь идет о товарах двойного назначения из категорий «электроника», «компьютеры», «телекоммуникации» и «информационная безопасность».
Также внешнеполитическое ведомство Сингапура сообщило, что введены ограничительные меры в отношении банков ВТБ, «Россия», «Промсвязьбанк» и «ВЭБ.РФ».
Санкции также включают в себя запрет на транзакции с Центробанком РФ, торговлю криптовалютой.
Напомним, южнокорейская корпорация Samsung Electronics приостанавливает экспорт всей своей продукции в Россию. Речь идет как о телефонах, так и бытовой технике и комплектующих с чипами.
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