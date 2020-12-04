Еще одна страна откроет границы для российских туристов

В настоящее время Россия, а также Украина, Белоруссия, Израиль, Ливан, Египет, находятся в красном списке по заболеваемости коронавирусом.

Напомним, авиакомпания S7 в декабре откроет чартерные рейсы в Германию, Австрию и на Кипр.

Авиакомпания будет перевозить отдельные категории пассажиров.

