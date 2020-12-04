Еще одна страна откроет границы для российских туристов

Жители России смогут посещать Кипр с 1 марта 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство республики.

Для этого нужно будет сдать два ПЦР-теста: один анализ - за 72 часа до прибытия, а второй в аэропорту прилета — Ларнаке или Пафосе. Стоимость теста на Кипре составит около 35 евро.

Авиакомпания «Победа» возобновит полёты в Германию с 26 декабря

В настоящее время Россия, а также Украина, Белоруссия, Израиль, Ливан, Египет, находятся в красном списке по заболеваемости коронавирусом.

Напомним, авиакомпания S7 в декабре откроет чартерные рейсы в Германию, Австрию и на Кипр.

Авиакомпания будет перевозить отдельные категории пассажиров.

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